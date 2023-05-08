الأرصاد: ارتفاع الحرارة بدءًا من الأربعاء والعظمى بالقاهرة 33 درجة.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه من المتوقع مع يوم الأربعاء المقبل تبدأ درجات الحرارة تتجه نحو الارتفاع، ومع نهايات الأسبوع تصل لـ33 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى ونشعر بارتفاع درجات الحرارة فترة النهار والليل.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الاثنين، أن التقلبات الجوية مستمرة على مدار الشهر الجاري، ولذلك من الهام الحذر من فترات الليل ونوعية الملابس مع برودة الطقس وأيضا فترات الصباح الباكر.

وتابعت، أن الرياح الموجود على مدار هذا الأسبوع لن تكون محملة بالأتربة والرمال المثارة، وهي قادمة من البحر المتوسط، مشيرة لتكون الشبورة المائية فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر.

وحذرت قائدي المركبات والمسافرين على الطرق من ضرورة الحيطة والحذر أثناء القيادة خلال فترات تكون الشبورة المائية.