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الإثنين 08 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"القاهرة الكبرى" تستضيف ندوة عن أعمال الفنان عبد الهادى الجزار

ندوة الفنان عبد الهادى
ندوة الفنان عبد الهادى الجزار
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تقيم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، ندوة فنية تتناول العرض التقديمي الأول، لكتاب توثيقي حول أعمال الفنان عبد الهادي الجزار، أستاذ التصوير الزيتي بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة، وذلك اليوم الاثنين 8 مايو 2023 في تمام الساعة السادسة مساءًا.

 تتضمن الندوة  عرض الدراسة النقدية الخاصة بالناقدة الفنانة الدكتورة أمل نصر، وحضور الدكتور حسام رشوان، وأسرة الفنان الراحل، وفناني ونقاد الحركة التشكيلية المصرية.

ويتضمن الكتاب التوثيقي  دراسة وتوثيق تقدمه الناقدة الفرنسية الشهيرة فاليرى ديدييه والباحث في شئون الفن المصري الحديث الدكتور حسام رشوان، ومن المتوقع صدور الكتاب خلال الأشهر المقبلة، ليضم تاريخ وأعمال والمشوار الفني الكبير للتشكيلي عبد الهادي الجزار (1925- 1966).

يذكر ان وزارة الثقافة، قد أعلنت في يونيو الماضي استعادة لوحة الفنان العالمي الرائد التشكيلي عبد الهادي الجزار التي تحمل عنوان «من وحي فنارات البحر الأحمر»، وهي من مقتنيات الفن الحديث التابع لقطاع الفنون التشكيلية وحصلت عليها الوزارة ، من حائزها المقاول هشام عبدالمالك، والذي سلمها إلى الوزارة في حضور فيروز عبدالهادي الجزار ابنة الفنان الراحل.

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الفنان عبد الهادى الجزار مكتبة القاهرة الكبرى مؤسسة أراك كلية الفنون الجميلة اخبار الثقافة