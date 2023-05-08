قائمة منتخب ألعاب القوى البارالمبي في الجائزة الكبرى بإيطاليا

يشارك منتخب العاب القوى البارالمبى فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى التى تقام بمدينة جيسولو الإيطالية فى الفترة من 8 إلى 15 مايو الجارى.

وتضم بعثة العاب القوى البارالمبى كلا من شعبان الخطيب عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة ، و معه كلا من أسامة فؤاد مدرب الجرى ، ياسر فتحى مدرب عام رمى، أحمد خيرى مدرب رمى، محمود رمضان العطار إدارى.

وقائمة اللاعبون تضم ابراهيم بدر، عبد العزيز هاشم، احمد شعيب، كريم عبد التواب، محمد كمال، عبد الرحمن يوسف شبيب، باسم رجب عبد المولى، جمعه محمد عبد الحميد عليمى.

ويذكر أن اللاعبون أقاموا معسكرا قبل السفر فى المركز الأولمبى، ضمن خطة الاستعداد للمشاركة فى البطولة.