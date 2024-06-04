واشنطن تطلب دعم مجلس الأمن لمقترح وقف إطلاق النار بغزة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تريد من مجلس الأمن الدولي أن يتبنى قرارا يدعم اقتراح إنهاء القتال في غزة من خلال اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

وتحدثت الولايات المتحدة الأمريكية، عن التزام إسرائيل بالخطة التي عرضها الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حين هدد أعضاء في حكومة بنيامين نتنياهو بإسقاطها في حال وافقت على مقترح ينهي الحرب.

بدورها قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، "العديد من الزعماء والحكومات، بما في ذلك الزعماء في المنطقة، أيدوا هذه الخطة وندعو مجلس الأمن إلى الانضمام إليهم في الدعوة إلى تنفيذ هذا الاتفاق دون إبطاء ودون شروط أخرى".