اليابان ترفع بالكامل قيود السفر إلى الخارج بعد انتهاء حالة الطوارئ العالمية بشأن كورونا

رفعت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين بالكامل قيود السفر للخارج للمواطنين اليابانيين بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد انتهاء حالة الطوارئ التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن اليابان أصدرت في البداية الاستشارة في يناير 2020 لأولئك الذين سافروا إلى الصين، ووضعتها في المستوى 1، وهو أدنى مستوى على مقياس من أربع نقاط وبعد ذلك قامت وزارة الخارجية بتوسيعها في جميع أنحاء العالم في مارس من نفس العام ثم تلقت 159 دولة ومنطقة تحذيرا من المستوى 3، والذي حذر الناس من السفر إليها.

ومنذ أكتوبر 2022، أبقت الحكومة على حالة التأهب من المستوى الأول، والتي تنصح المسافرين "بالبقاء في حالة تأهب تام" للعالم بأسره.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة الماضية أن كوفيد-19 لم يعد مؤهلا ليكون حالة طوارئ عالمية، وهو ما يمثل نهاية رمزية لوباء الفيروس التاجي المدمر الذي تسبب في وفاة ما لا يقل عن 7 ملايين شخص حول العالم، فضلا عن انهيار الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس "أعلن بأمل كبير انتهاء كوفيد-19 كحالة طوارئ صحية عالمية، ولكن هذا لا يعني أنه انتهى باعتباره تهديدا صحيا عالميا"، مضيفا أنه لن يتردد في دعوة الخبراء لإعادة تقييم الوضع إذا كان كوفيد-19 يعرض العالم للخطر.

واتخذت منظمة الصحة العالمية قرارها بتخفيض أعلى مستوى تأهب لها لمواجهة كوفيد-19 بعد اجتماع مجموعة خبراء يوم الخميس الماضي.