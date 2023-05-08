رئيس طور سيناء في جولة بقرية الجبيل (صور)

تفقد مبروك الغمريني رئيس مركز ومدينة طور سيناء، اليوم الإثنين، قرية الجبيل؛ للاطمئنان على سير العمل بها والخدمات المقدمة للأهالي، رافقه أحمد مروان، رئيس القرية.

وزار رئيس مدينة طور سيناء خلال جولته بقرية الجبيل، لجان الامتحانات بمدرسة محمد فريد الابتدائية، ومدرسة خالد بن الوليد الإعدادية، واطمأن على حسن سير أعمال الامتحانات وأنه لا يوجد ما يعكر صفوها، كما تفقد فرن العيش؛ للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن والتأكد من حصول المواطن عليه بسهولة، إضافة لفحص ماكينات الصرف للخبز؛ وذلك بناء على توجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بضرورة متابعة المخابز والتأكد من توفير رغيف الخبز.

كما تابع الغمريني وحدة طب الأسرة، ومحطة الصرف الصحي، والفصل الواحد، وفي ختام جولته إلتقى الشيخ فتيح سالم شيخ وادى عريق؛ للوقوف على مشكلات وادي عريق .

وفي سياق آخر، عقد رئيس مركز ومدينة طور سيناء لقاء بالمواطنين؛ لبحث طلباتهم التي تنوعت ما بين الحصول على وحدة سكنية أو تخصيص محل او كشك، وذلك بحضور حميد أبوبريك عضو مجلس النواب.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء بقيادة مبروك الغمريني رئيس المدينة، قد واصلت أعمال الموجة الـ 21 للإزالات والتى جرت بمنطقة مصيعط، برئاسة أحمد الحضري نائب رئيس المدينة.

وتضمنت حالات التعدي: منزل غير مأهول، ومنزل ٢٠٠ متر، وسور اسمنتي حول أرض فضاء ١٢٠٠ متر، ومبنى من الطوب الأسمنتي مساحه ٤٠٠ متر ، وسور من الطوب الأسمنتي مساحة ٦٠٠ متر حول أرض فضاء ، وسور من البزرميا النباتي على مساحة ٣٠٠ متر حول أرض فضاء ، وسور من الطوب الأسمنتي مساحة ٤٠٠ متر ، و إزالة منزل غير مأهول مساحة ٨٠٠ متر من الطوب الأسمنتي والأحمر ، ومنزل من الطوب الأسمنتي مساحة ٧٠٠ متر ، وغرفة من الطوب الأسمنتي مساحة ٩٠ مترا، وخزان مياه وسور حول أرض فضاء ممهده للزراعة على مساحة ٣٤٠٠ متر، منزل من الطوب الأسمنتي والخرسانة مساحة ٩٠٠ متر ، وازالة غرفة من الطوب الأحمر مساحه ٥٠ متر ، ومنزل غير مأهول بالسكان من الطوب الأسمنتي مساحة ٢٤٥٠ مترا محاطة بسور أسمنتي، وغرفة من الخرسانة ٣٠ مترا، وعشش محاطة بسور من الطوب والخشب مساحة ٣٠٠ متر والطوب الأبيض، ومنزل غير مأهول بالسكان محاطة بسور على مساحة ١٤٠٠ متر .

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لرؤساء مدن المحافظة بتنفيذ الموجه ال 21 للإزالات للمتعدين على ٱملاك الدولة وعدم التباطؤ مع أى حالة تعد على ٱملاك الدولة .كان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قد أعلن انطلاق الموجة الـ 2١ لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية اعتباراً من يوم السبت الموافق ٢٩ أبريل الجاري وحتي يوم الجمعة ١٤ يوليو ٢٠٢٣.

وأوضح أن المرحلة الأولى من الموجة الـ٢١، بدأت اعتبارا من اليوم السبت، وتستمر حتى ١٩ مايو المقبل، وتستهدف حالات البناء في المهد.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، لافتا إلى سيتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.

وشدد على أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بجميع المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

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