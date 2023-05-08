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الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بسبب الإصابة.. نهاية مشوار علي زين مع فريق يد الأهلي

إصابة على زين نجم
إصابة على زين نجم يد الأهلي
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انتهى مشوار على زين مع فريق الأهلى لكرة اليد بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد أمام الزمالك امس. 

وتوج فريق يد الأهلي بلقب السوبر الأفريقي لكرة اليد للمرة الثانية على التوالي والثالثه في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 27-24 على صالة الأمير عبدالله الفيصل في مقر القلعة الحمراء.

وأكد الدكتور عمرو عصام طبيب فريق كرة اليد بالنادي الأهلي أن الأشعة أثبتت إصابة علي زين نجم منتخب مصر والنادي الأهلي بمزق في عضلة السمانة.

وأضاف طبيب فريق يد الأهلي  أن علي زين يحتاج إلى فترة علاج مدتها ثلاثة أسابيع وبناء على هذا التشخيص تأكد غياب علي زين عن الأهلي في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد والتي يستضيفها الأهلي خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجاري.

وكان الأهلي تعاقد مع علي زين لتدعيم فريق اليد ببطولتي السوبر وكأس الكؤوس الإفريقي قادما من صفوف دينامو بوخارست الروماني على سبيل الإعارة.

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