مجلس القيادة اليمني: يجب الضغط على الحوثيين للاستجابة لنداء السلام

بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور عبدالله العليمي، أمس الأحد، مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، آخر المستجدات على الساحة اليمنية وجهود إحلال السلام.

وأكد العليمي -حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية- موقف المجلس اليمني الثابت بالتعامل الإيجابي والبناء مع كل ما فيه مصلحة اليمنيين في كافة أنحاء اليمن.. مبينًا أن العالم اليوم أصبح أكثر إدراكًا لخطورة ما تقوم به العناصر الحوثية على المنطقة والعالم وعدم جديتها في التعامل بشكل بناء مع كافة الجهود من أجل إنهاء معاناة اليمنيين.

وشدد العليمي على ضرورة ممارسة مزيد من الضغط على الحوثي للاستجابة لنداء السلام وعدم تحويل الملفات الإنسانية إلى ملفات للاستغلال السياسي، وإدراك حجم المعاناة الإنسانية التي تسببت بها تلك المليشيات على أبناء الشعب اليمني، ومغادرة مربع الصمت وعدم الاكتراث بمعاناة اليمنيين.. مؤكدًا ضرورة وجود خارطة طريق لمسار الحل الشامل والآمن الذي ينهي الانقلاب ويعيد مؤسسات الدولة بما يضمن تعزيز المركز القانوني لها ولسيادتها، وأن تكون الحلول مبنية على المرجعيات الأساسية المتفق عليها بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي موقف بلاده الثابت والداعم لجهود إحلال السلام في اليمن.. مجددًا دعم الولايات المتحدة للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي والأشقاء في السعودية في سبيل تحقيق ذلك.. مؤكدًا موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.