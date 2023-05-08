روجينا: التخلي عن «أنوثتي» في مسلسل «ستهم» زاد ثقتي في نفسي

قالت الفنانة روجينا، إن دورها في مسلسل "ستهم" الذي عُرض في السباق الدرامي الرمضاني الماضي من أصعب الأدوار في مسيرتها الفنية، وإن كل مشهد من مشاهد العمل شهد جهدًا وألمًا بسبب تغير اللوكيشنات والمكياج.



وتابعت خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي المذاع على قناة "ON": "صورنا في لوكيشنات رهيبة منها لوكيشن الخرابة وكنا في مكان فيه ثعابين وحشرات وناموس وصورت فيه أنا وبنتي".

وأضافت: "خلال حبي للشخصية والدور الذي أرغب في تقديمه صدقت الشخصية والقضية وآمنت بها وكنت ممكن أتخلى عن أي حاجه تخصها حتى أنوثتي ولما عرفت أن فيه نماذج كتيرة في مصر لستات تخلوا عن أنوثتهم وجمالهم عشان يشتغلوا ويتعبوا فإزاي ممكن أرفض أقدم شخصية زي دي؟ وهي شخصيات مشرفة تمثل جزء مهم وكبير من المجتمع لذا قررت التعايش مع الشخصية".

وواصلت حديثها: "بعد أدائي لهذه الشخصية بقى عندي ثقة في نفسي كأنثى جدًا مبقاش فارق معايا المكياج وبقيت واثقة في نفسي وشكلي اللي ربنا خلقني بيه ومستعدة أن ممكن يطلعلي تجعيدة كل ما تقدم في العمر وتتغير بشرتي".