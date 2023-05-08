أشرف سيف: «كنت طالب متفوق وانفصال والدي عن أمي الفنانة ألفت سكر أحزنني بشدة»

أكد الفنان أشرف سيف أنه كان طالبًا متفوقًا، مشيرًا إلى أن انفصال والده الفنان الراحل وحيد سيف عن الدته الفنانة ألفت سكر أحزنه بشدة.

وقال «سيف» إن والده لم يكن يعلم بدخوله مجال الفن وأراد أن ينجح بالاعتماد على نفسه ولم يكن أحد في الفن يعلم بحقيقة أنه نجل الفنان وحيد سيف.

وأضاف خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة، مجيبًا عن حياته الخاصة، قائلًا: «والدي وحيد سيف ووالدتي الفنانة ألفت سكر قد انفصلا وأنا فى المرحلة الإعدادية وكان هذا مؤثر جدًا في حياتي، وأمي الفنانة ألفت سكر وهبت نفسها لينا، وكنت متفوق جدًا في الدراسة ونجحت بمجموع كبير في الثانوية العامة والتحقت بكلية هندسة، وبعدها قلت لأمى وصارحتها إنى عاوز ادخل معهد الفنون».

وتابع أشرف سيف كانت اللجنة فيها أساتذةً كبارً منهم كرم مطاوع وسعد أردش ومحسنة توفيق وأسماء مرعبة، ومقولتش لحد إنى ابن وحيد سيف، وقعدت ٦ شهور فى المعهد ومحدش يعرف، وقدمت مشهد للحلاج فى اختبار الدخول للمعهد، وفى الأول قالوا لى أنت هندسة ايه اللى جابك هنا.

وقام أشرف سيف بأداء جزء من مسرحية الحلاج على الهواء، مضيفا أنه طلع الأول على المعهد طوال الأربع سنوات التي قضاها بالمعهد.

وأضاف أن والده لم يكن يعلم انه بيمثل، وكان فى مرة فى المسرح وهو كان بيحب يشغل التليفزيون فى غرفته ويوطى الصوت، وفجأة لقانى على الشاشة واندهش وقال أنا عارف صوته ده ابني، واتصل بي وزعل إنى سيبت هندسة لكن بعد كده تقبل الأمر.

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