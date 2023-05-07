جامعة كفر الشيخ تنظم دورة تأهيلية للعاملين بقطاع الدراسات العليا

بدأت جامعة كفر الشيخ في تنفيذ برنامج تدريبى للعاملين بقطاع الدراسات العليا بكليات الجامعة المختلفة، يتضمن البرنامج شرح جميع المبادئ الأساسية للحاسب الآلي، بحضور الدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، وإشراف الدكتور عمرو أبو هانى المدير التنفيذى للمعلومات والمشروعات بالجامعة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس حامعة كفر الشيخ، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة تهدف من خلال هذه البرامج والدورات التدريبية إلى تطوير القدرات المعرفية والتقنية للعاملين بها، لتحقيق استراتيجية الدولة في المضي قدما نحو التحول الرقمي، وتحرص الجامعة علي أن تكون جامعة ذكية ابتكارية تعمل على تطبيق التقنيات الرقمية فى التعليم التكنولوجى، وتوفير خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، فالجامعات التكنولوجية قاطرة التقدم لمستقبل افضل.

وأكد «دسوقي»، أن إدارة الجامعة تحرص على تطوير أداء العاملين لتلبية مطالب العمل ومواكبة الصعود المستمر للتكنولوجيا، وذلك من خلال تنظيم العديد من الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل، للاستفادة منها فى تحسين كفاءة العمل، والتغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجه أعضاء الهيكل الإداري.

ومن جهته، أوضح الدكتور اسماعيل القن، أن مثل هذه الدورات التدريبية تساهم فى تأهيل العاملين على استخدام الحاسب الآلي فى مختلف المجالات الإدارية، حيث أن هذا البرنامج التدريبى يأتي تنفيذا لرؤيه الجامعه نحو التحول الرقمى الشامل لجميع الخدمات المقدمه لطلاب الجامعة وطلاب الدراسات العليا واعضاء هيئه التدريس والعاملين، حيث ان مصر تشهد طفرة كبيرة فى مجال التحول الرقمى والتكنولوجيا.