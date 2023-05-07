خالد العوضي: «السوبر» تتويج لجهود المنظومة

حرص خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، على توجيه التهنئة إلى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بعد الفوز على الزمالك والتتويج بكأس السوبر الإفريقي، والتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب».

وأوضح أن الفريق حقق إنجازًا كبيرًا يضاف إلى نجاحات الموسم الجاري، بعد أن حصد الفريق ثنائية الدوري والكأس، ليؤكد أنه يسير بخطوات واثقة على طريق البطولات.

وأشار إلى أن البطولات التي حققها الفريق تعكس ما قامت به منظومة كرة اليد بشكل عام، من خلال التعاقد مع جهاز فني عالمي وصفقات قوية وتصعيد عناصر موهوبة، بخلاف استمرار الأسماء المميزة من اللاعبين، وهو ما منح حالة من التكامل في كل الخطوط.

ووجه العوضي الشكر إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على توفير الأجواء اللازمة للفريق، وتلبية كافة طلبات الأجهزة الفنية بشكل عام، مشيرًا إلى أن الفريق سوف يواصل مشواره بقوة للمنافسة على لقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وتوج «رجال يد الأهلي» بلقب بطولة كأس السوبر الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 27-24.