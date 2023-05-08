تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 مايو 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الإثنين 8 مايو 2023.
القاهرة
الفجْر: 3:30 am
الشروق: 5:07 am
الظُّهْر: 11:52 am
العَصر: 3:28 pm
المَغرب: 6:37 pm
العِشاء: 8:03 pm
الإسكندرية
الفجْر: 3:32 am
الشروق: 5:10 am
الظُّهْر: 11:57 am
العَصر: 3:36 pm
المَغرب: 6:44 pm
العِشاء: 8:12 pm
أسيوط
الفجْر: 3:40 am
الشروق: 5:13 am
الظُّهْر: 11:53 am
العَصر: 3:25 pm
المَغرب: 6:34 pm
العِشاء: 7:57 pm
أسوان
الفجْر: 4:16 am
الشروق: 5:46 am
الظُّهْر: 12:21 pm
العَصر: 3:46 pm
المَغرب: 6:56 pm
العِشاء: 8:16 pm
بني سويف
الفجْر: 3:33 am
الشروق: 5:09 am
الظُّهْر: 11:52 am
العَصر: 3:27 pm
المَغرب: 6:36 pm
العِشاء: 8:01 pm
دمياط
الفجْر: 3:23 am
الشروق: 5:02 am
الظُّهْر: 11:49 am
العَصر: 3:29 pm
المَغرب: 6:37 pm
العِشاء: 8:05 pm
إسماعيلية
الفجْر: 3:24 am
الشروق: 5:02 am
الظُّهْر: 11:47 am
العَصر: 3:25 pm
المَغرب: 6:34 pm
العِشاء: 8:00 pm
سوهاج
الفجْر: 3:38 am
الشروق: 5:11 am
الظُّهْر: 11:50 am
العَصر: 3:20 pm
المَغرب: 6:29 pm
العِشاء: 7:51 pm
السويس
الفجْر: 3:25 am
الشروق: 5:02 am
الظُّهْر: 11:46 am
العَصر: 3:23 pm
المَغرب: 6:31 pm
العِشاء: 7:57 pm
المنصورة
الفجْر: 3:26 am
الشروق: 5:04 am
الظُّهْر: 11:51 am
العَصر: 3:30 pm
المَغرب: 6:38 pm
العِشاء: 8:05 pm