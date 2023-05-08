تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 مايو 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الإثنين 8 مايو 2023.

القاهرة

الفجْر: 3:30 am

الشروق: 5:07 am

الظُّهْر: 11:52 am

العَصر: 3:28 pm

المَغرب: 6:37 pm

العِشاء: 8:03 pm

الإسكندرية

الفجْر: 3:32 am

الشروق: 5:10 am

الظُّهْر: 11:57 am

العَصر: 3:36 pm

المَغرب: 6:44 pm

العِشاء: 8:12 pm

أسيوط

الفجْر: 3:40 am

الشروق: 5:13 am

الظُّهْر: 11:53 am

العَصر: 3:25 pm

المَغرب: 6:34 pm

العِشاء: 7:57 pm

أسوان

الفجْر: 4:16 am

الشروق: 5:46 am

الظُّهْر: 12:21 pm

العَصر: 3:46 pm

المَغرب: 6:56 pm

العِشاء: 8:16 pm

بني سويف

الفجْر: 3:33 am

الشروق: 5:09 am

الظُّهْر: 11:52 am

العَصر: 3:27 pm

المَغرب: 6:36 pm

العِشاء: 8:01 pm

دمياط

الفجْر: 3:23 am

الشروق: 5:02 am

الظُّهْر: 11:49 am

العَصر: 3:29 pm

المَغرب: 6:37 pm

العِشاء: 8:05 pm

إسماعيلية

الفجْر: 3:24 am

الشروق: 5:02 am

الظُّهْر: 11:47 am

العَصر: 3:25 pm

المَغرب: 6:34 pm

العِشاء: 8:00 pm

سوهاج

الفجْر: 3:38 am

الشروق: 5:11 am

الظُّهْر: 11:50 am

العَصر: 3:20 pm

المَغرب: 6:29 pm

العِشاء: 7:51 pm

السويس

الفجْر: 3:25 am

الشروق: 5:02 am

الظُّهْر: 11:46 am

العَصر: 3:23 pm

المَغرب: 6:31 pm

العِشاء: 7:57 pm

المنصورة

الفجْر: 3:26 am

الشروق: 5:04 am

الظُّهْر: 11:51 am

العَصر: 3:30 pm

المَغرب: 6:38 pm

العِشاء: 8:05 pm