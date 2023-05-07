الدوري الألماني.. مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج لمواجهة بروسيا دوتموند

أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لفولفسبورج، عن التشكيل الرسمي لمواجهة مضيفه بوروسيا دورتموند، بعد قليل، على ملعب ستاد سيجنال ايدونا بارك، ضمن مواجهات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الألماني.

وشهد تشكيل فولفسبورج جلوس اللاعب الدولي المصري عمر مرموش علي دكة البدلاء، ويخوض الفريق اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كاستيلس.

خط الدفاع: بورانو، جولافوجي، ميكي فان دي فان.

خط الوسط: بوت باكو، كامينسكي، أرنولد، نميشا، سفانبيرج.

خط الهجوم: باتريك ويمر، أولدرويند.

ويحتل فولفسبورج المركز الثامن في جدول الترتيب، برصيد 43 نقطة.

بينما جاء تشكيل بروسيا دورتموند كالأتي:

حراسة المرمى: كوبيل.

وفي خط الدفاع: رايرسون، سولي.

وفي خط الوسط: إيمري تشان، مالين، بيلينجهام، براندت، أديمي، وولف، سولي.

وفي الهجوم: كريم اديمي.

ويحتل دورتمود المركز الثاني برصيد 61 نقطة ومباراة اقل عن المتصدر بايرن ميونخ.