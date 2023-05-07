رابطة العالم الإسلامي ترحب ببدء المحادثات بين الأطراف السودانية في جدة

رحبت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الأحد، ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية بمبادرة من المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، عن أمله أن تُسهم هذه المبادرة في وقف شامل ودائم لإطلاق النار تمهيدا لإيجاد حل نهائي للأزمة التي تعصف بالسودان وشعبه، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وأشاد العيسى بالجهود التي تبذلها المملكة ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني في هذا الوضع الخطر، وتكثيف التواصل مع الأطراف المتنازعة للوصول إلى حل شامل وسلمي، وإجلاء الرعايا وإيصال المساعدات الإنسانية.