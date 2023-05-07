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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الإمارات ترحب بعقد مباحثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع

أرشيفية
أرشيفية
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رحبت دولة الإمارات بالمحادثات بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها دور المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والجهود التي قامتا بها لإنجاح الحوار بين الأطراف السودانية.

وأكدت الوزارة  على أهمية التوصل إلى توافق لإنهاء الأزمة بين الاطراف وتجنيب الشعب السوداني المزيد من المعاناة.

وعبرت الوزارة عن الأمل في أن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة، خصوصا للفئات الأكثر احتياجًا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني، ويقود إلى استعادة السلم والأمن والأمان، ويحقق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار على جميع الصعد.

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