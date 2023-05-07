الدورى الإيطالى.. دي ماريا يقود يوفنتوس للحفاظ على التواجد فى المربع الذهبى أمام أتلانتا

أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه الذى يواجهة به نظيره أتالانتا، وذلك بعد قليل على ملعب جيويس ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدورى الإيطالي.

وجاء تشكيل فريق يوفنتوس كالتالى:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو، روجاني، ساندرو، كوادرادو.

خط الوسط: فاجيولي، لوكاتيلي، رابيو، إيلينج جونيور.

خط الهجوم: دي ماريا، ميليك.

وتعد تلك المواجهة من أهم مواجهات الليلة، لأنها ضمن صراع المنافسة على حصد مركز بالمربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

يحتل يوفنتوس المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 63 نقطة، فيما يقع أتالانتا بالمركز السادس برصيد 58 نقطة.

