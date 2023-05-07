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الأحد 07 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإيطالى.. دي ماريا يقود يوفنتوس للحفاظ على التواجد فى المربع الذهبى أمام أتلانتا

يوفنتوس
يوفنتوس
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أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه الذى يواجهة به نظيره أتالانتا، وذلك بعد قليل على ملعب جيويس ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدورى الإيطالي. 
وجاء تشكيل فريق يوفنتوس كالتالى:
حراسة المرمى: تشيزني.
خط الدفاع: دانيلو، روجاني، ساندرو، كوادرادو.
خط الوسط: فاجيولي، لوكاتيلي، رابيو، إيلينج جونيور.
خط الهجوم: دي ماريا، ميليك. 
وتعد تلك المواجهة من أهم مواجهات الليلة، لأنها ضمن صراع المنافسة على حصد مركز بالمربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا. 
يحتل يوفنتوس المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 63 نقطة، فيما يقع أتالانتا بالمركز السادس برصيد 58 نقطة. 
 

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