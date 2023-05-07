"القومى للمرأة" يحتفي بكتاب «بنات النيل»

استضاف المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع جمعية محبي مصر السلام ودار الشروق حواراً بعنوان "بنات النيل: نساء مصريات غيرن عالمهن"، وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وبحضور أميرة أبو المجد ممثلة عن دار الشروق، والدكتورة سامية إسكندر سبنسر محررة كتاب "بنات النيل"، ولفيف من الخبراء والسفيرات والشخصيات العامة.

ويأتي الحوار بمناسبة إطلاق النسخة العربية من كتاب " بنات النيل: نساء مصريات غيرن عالمهن "والذي يروى قصة نجاح أحرزتها نماذج من الشخصيات النسائية البارزة سواء في مصر أو في الخارج، حيث يستضيفهن المجلس لإتاحة الفرصة للمهتمين بشؤون المرأة في مصر للقاءهن وعقد حوارات معهن.

وقد استهلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة كلمتها بالاعراب عن سعادتها بالتواجد مع بنات النيل في بيت المرأة المصرية وقالت: " كل الشكر والتقدير لكل من شارك في خروج هذا الكتاب العظيم الى النور، وتوجهت بالشكر سامية سبنسر على دورها الهام في خروج هذا الكتاب المميز الذي سيظل خالدا للتاريخ وللأجيال القادمة، موضحة أن الكتاب يضم 38 نموذجًا من النماذج النسائية الناجحة ورموز كثيرة لبنات مصر اللاتي نفخر بهن وبإنجازاتهن اللاتي حققنها في كافة المجالات في الحياة والعمل، فكل التحية والتقدير لهؤلاء السيدات المميزات ".

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن الكتاب تم إطلاقه باللغة الانجليزية في عام ٢٠١٧ عام المرأة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة أنه منذ عام 2017 وحتى 2023 استطاعت المرأة الحصول على الكثير من المكتسبات في ظل دعم قوى من الإرادة السياسية التي آمنت بقدرات المرأة وإمكانياتها، مؤكدة أنه تم كسر الحواجز الزجاجية وصهر الأبواب الحديدية للوصول لأول مرة الى المواقع القيادية التي لم تصل اليها المرأة من قبل .

وقالت الدكتورة مايا مرسي : " سعيدة بتواجدي هنا اليوم في حضور السيدة سهير حبيب هذه السيدة العظيمة والمحترمة والمحترفة التي خرجت أجيال مختلفة من القيادات النسائية، و أشرف أن أكون واحدة من تلميذاتها ، وهي أم عظيمة لشخصيات متميزة أثرت فيهم ونفخر بهم “.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بالشكر والتقدير لكل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، على كتباتهما للتاريخ وللأجيال القادمة قبل توليهما مناصبهما كوزيرات ، مشيرة الى أنهما مصدر إلهام لكثير من السيدات ، وتابعت قائلة " عندما تجتمع السيدات على المحبة والتقدير والصداقة والاعتزاز وعلى العمل العام بالتأكيد سوف يتحقق النجاح" .

وطالبت الدكتورة مايا مرسي من سامية سبنسر الخروج بنسخة جديدة من الكتاب تضم المزيد من السيدات، وتوزيع الكتاب داخل وخارج مصر وتعميمه في المدارس والجامعات المصرية للتعرف على النماذج الناجحة من السيدات.

فيما عبرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن فخرها بكونها أحد النماذج التي يشملها كتاب بنات النيل الذى يعد تجربة فريدة ومثمرة وملهمة لسلسة ومجموعة من الكتب، مؤكدة على أن مصر لديها الآف الملهمات في كافة المجالات في مصر والعالم العربي ، مضيفة أن الكتاب يجمع العديد من السيدات المميزات ويستهدف تغيير الصورة النمطية عن المرأة المصرية، مؤكدة احتياجنا لتسليط الضوء على أجيال جديدة من النماذج الناجحة من السيدات الملهمات.

وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن المرأة مطالبة بتحقيق المعادلة الصعبة وهي التوازن ما بين النجاح في عملها وأسرتها، ولذلك فهي بحاجة لدعم من الأسرة والعمل والأصدقاء والبيئة المحيطة حتى يكون لديها القدرة على النجاح وصنع الفرق في العمل العام، مؤكدة على أهمية التعليم والتدريب والصبر والمثابرة، لأنهم أساس الوصول للهدف وتحقيق النجاح مؤكدة أنه كلما زادت القدرة على الاختيار كلما ساعدنا على تحقيق النجاح.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن كتاب "بنات النيل" يعد مصدر إلهام للعديد من السيدات، كما أشارت إلى الفصل الخاص بها بالكتاب الذي يوضح أهمية الإطار الدولي فى العمل العام، فالعمل العام يستوحي من العلاقات الدولية لوضع الخبرات المختلفة قيد التنفيذ، مؤكدة أن صوت جمهورية مصر العربية هام جداً على الساحة الدولية ، وأن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ تعد من أهم الاستراتيجيات التي يتم الاستشهاد بها في العمل مع المنظمات المختلفة.

واختتمت وزيرة التعاون الدولي كلمتها بتوجيه الشكر لكل من أثر في مسيرتها ، مؤكدة سعيها الدائم أيضًا للتأثير في مسيرة القيادات الشبابية.

وأكدت سهير حبيب، أن الهدف من الكتاب كان إبراز النماذج النسائية الناجحة في كافة المجالات في الحياة العامة، و تسليط الضوء عليهن ليكن مصدر إلهام للأجيال القادمة من الراغبات في المشاركة في العمل العام و الوصول الى المواقع القيادية.

وأعربت الدكتورة سامية سبنسر عن سعادتها بالتواجد بالمجلس القومي للمرأة للاحتفال ب 38 سيدة مصرية من النماذج الناجحة، مشيرة أن مصر تزخر بالكثير من السيدات المتميزات ، وأن الكتاب يمثل نسبة صغيرة منهن ، مشيرة أن الهدف من الكتاب توصيل الصورة الصحيحة للمرأة المصرية الى الخارج والى الاعلام الغربي الذي صور المرأة المصرية بصورة غير صحيحة، وتوجهت بالشكر الى كل من ساندها فى هذا المشروع، والى بنات النيل اللاتي حضرن في هذا اللقاء، متوجهة بالشكر الى السيدة سهير حبيب على دورها في هذا الكتاب وتعريفها بمجموعة كبيرة من النماذج الناجحة من السيدات في مصر.

وأكدت أنه ونحن نكرم اليوم نسبة صغيرة من بنات النيل من صاحبات الفكر والرائدات المصريات، لا ننسي أن نحتفل بالأجيال السابقة من السيدات اللاتي عملن لتحقيق الحقوق والمساواة الكاملة لبنات النيل مثل هدى شعرواي ودرية شفيق.

فيما تناولت أميرة أبو المجد الممثلة عن دار الشروق التنوع الذي تميز به كتاب "بنات النيل" من حيث الشخصيات والظروف بالإضافة إلى تاريخ مصر الاجتماعي، مؤكدة أن الكتاب يهدف إلى تغيير الصورة النمطية عن المرأة الشرقية، ويسرد قصص نجاح السيدات المصريات وصمودهن خلال التحديات وقدرتهن على النجاح وتخطي الفشل، مشيرة إلى أن دار الشروق تسعى إلى تعريف الأطفال بالنماذج الإيجابية الموجودة في مصر.

وخلال اللقاء كرم المجلس القومي للمرأة كل من سنية شعراوي حفيدة هدى شعراوي ، عزيزة اللوزي ابنة الراحلة درية شفيق، وكريستينا اسعد حفيدة ماري اسعد، حسام أبو زيد نجل الراحلة فوزية العشماوي .

وتضمن الحوار تضمن مجموعة من الجلسات والمحاور مثل العمل السياسي والخدمة العامة، المجال الأكاديمي والعلمي، القطاع المصرفي وإدارة الأعمال ـ وشارك فيها مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة والسفيرات.

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