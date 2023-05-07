موظف يستغيث بـ«عبد الغفار»: صحة فرشوط بقنا ترفض صرف مستحقاتي المالية

الأحد 07/مايو/2023 - 01:18 م

يستغيث شوقي محمد، موظف بالمعاش، بالدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة قائلا:" قضيت عمري في خدمة وزارة الصحة، وقدمت كل ما امتلكه من جهد وتعب لخدمة المواطنين، وقضيت خدمتي الوظيفية في سلام، حتى وصلت لسن المعاش في السادس من يونيو في العام الماضي على درجة أمين مخازن الإدارة الصحية بمركز فرشوط محافظة قنا، لدي رصيد من الإجازات بلغ 40 ألف جنيه مستحقة عن الخدمة التي قضيتها، تقدمت بالأوراق وقامت مديرية الصحة بقنا بتحويل الأوراق للصرف للإدارة الصحية في فرشوط برقم 68.69 صادر بتاريخ 7-8-2022، ونظرا للإهمال وتعنت أحد الموظفين قرابة عام لم استطع الحصول على حقوقي، توجهت لمدير الإدارة الصحية بفرشوط أخبرني بأنه لا يمتلك تقديم شيء سوى تحويل الموظف للتحقيق وينتظر الرد، مضت أشهر دون أن يحدث شيء، ويرفض الموظف تحويل الأوراق للوحدة الحسابية، مناشدتي للدكتور خالد عبدالغفار بالاستجابة لشكوتي".