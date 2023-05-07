وكيل تعليم مطروح يتفقد عددا من لجان امتحانات صفوف النقل.. صور

أجرى عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، جولة تفقدية في عددا من لجان مدارس إدارة مطروح التعليمية، وذلك لمتابعة مسار امتحانات صفوف النقل للمراحل التعليمية المختلفة.

وتفقد وكيل الوزارة انتظام العملية الامتحانية بمدرستي الثانوية العسكرية ومطروح الثانوية بنات ومصطفى أمين الثانوية بنين بحي الشروق بالكيلو ٧، حيث تابع أداء طلاب الصف الثاني الثانوي لمادة اللغة العربية إلكترونيا فترة واحدة لمدة ٣ ساعات، حيث أدي الطلاب الامتحان الإلكتروني بنسبة مائة في المائة عبر المنصة المركزية الخاصة بالمديرية تحت إشراف ومتابعة مركز التطوير التكنولوجي.

وأدى طلاب الصف السادس الابتدائي أولى امتحاناتهم في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف، كذلك استهل طلاب الصف الأول الاعدادي الماراثون الامتحاني بأداء امتحان مادة اللغة العربية، كذلك فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف، فيما أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان اليوم الأول في مادة اللغة الإنجليزية فترة واحدة لمدة ساعتين فقط، كذلك أدى طلاب الصفين الأول والثاني بمدارس التعليم الفني بكافة نوعياته الامتحان وفق الجدول المعلن.

وأجرى شحاته حوارا سريعاً مع بعض الطلاب خلال مروره باللجان الفرعية، تأكد خلاله أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط ومطمئنا على وضوح الورقة الامتحانية وجودة طباعتها ومطابقة الأسئلة للمواصفات الفنية والوزن النسبي وفقا للتعليمات الوزارية، مشدداً بضرورة مواصلة الإلتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لسير العملية الامتحانية وتقدير المسئولية لضمان وصولها لبر الأمان وإعطاء كل طالب حقه كاملاً.

وكيل تعليم مطروح يتفقد عددا من لجان امتحانات صفوف النقل

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