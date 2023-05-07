وكيلة "الشيوخ" ناعية المستشار عبدالله عصر: كان أحد رموز القضاء المصري الشامخ

نعت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، بخالص الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله تعالى المستشار الجليل عبدالله عصر رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته جزاء عطائه الوافر وما قدم لوطنه من خدمات جليلة، إذ كان أحد رموز القضاء المصري الشامخ رئيسا سابقاً لمحكمة النقض ورئيسا سابقاً لمجلس القضاء الأعلى، كما أدى بكل أمانة وإخلاص دوراً مشهوداً في العمل السياسي والبرلماني، ما جعله نموذجاً يحتذى في الأداء الراقي والمتفاني لوجه الله والوطن.

وقدمت وكيلة مجلس الشيوخ، خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، قائلة: "دعواتنا لله سبحانه وتعالى أن يلهمهم وإيانا، المستشار الجليل رئيس مجلس الشيوخ وأعضاء المجلس الصبر والسلوان ..وإنا لله وإنا إليه راجعون".