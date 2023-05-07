عبدالله جمعة يواصل التأهيل استعدادا لبروكسي في الكأس

واصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته التأهيلية على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أيورجيلة استعدادا لمباراة بروكسي المقبلة في كأس مصر.

ويعاني عبدالله جمعة من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية تسبب في غيابه عن المباريات خلال الفترة الماضية.

ويؤدي الظهير الأيسر برنامجا تأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وخصص الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو فقرة تدريبات فنية قوية خلال مران الفريق اليوم، وتم تقسيمة الفريق لمجموعتين على أن تقوم كل مجموعة بتنفيذ ما لا يقل عن 7 تمريرات من أماكن متفرقة داخل الملعب على أن ينهي اللاعب الأخير الكرة بتسديدة قوية.

وتولى مدحت عبد الهادي المدرب العام الإشراف على مجموعة، بينما تولى أحمد مجدي المدرب المساعد قيادة المجموعة الأخرى.

ويستعد فريق الزمالك لخوض لقاء بروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

كان الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة أمام فريق بيراميدز من الدور نصف النهائي .