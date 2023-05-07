استمرار المراجعات النهائية في مجموعات الدعم المدرسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بمطروح

أكد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، أن المراجعات النهائية بمجموعات الدعم المدرسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بقاعتي مجلس العمد والمشايخ ومكتبة مصر العامة والتي يحاضر فيها نخبة من أفضل معلمي المواد الدراسية، تشهد حضوراً حاشدا وتركيزا كبيراً من أبنائنا الطلبة والطالبات.

وأوضح شحاته أن الحضور الكبير للطلاب بالقاعات يعكس حرصهم الشديد علي تحقيق أقصي استفادة من المراجعات النهائية والتي تشمل الشرح لالتفصيل مواصفات الورقة الامتحانية وكيفية حل التمارين والأسئلة بسبل مبسطة ويسيرة.

واختتم وكيل الوزارة تصريحاته مؤكدا مواصلة تنظيم تعليم مطروح لمجموعات الدعم حتي انطلاق الامتحانات، مشيراً أن ذلك يأتي دعماً لأبنائنا الطلاب وتخفيفا للأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

وفي ذات السياق قام إسماعيل جاتو وكيل المديرية بمتابعة انتظام الطلاب بقاعات المحاضرات وحرص المعلمين المشاركين في مجموعات الدعم المدرسية المجمعة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأبنائنا الطلاب من أجل تحقيق مراكز متقدمة بالشهادات العامة على مستوي الجمهورية كذلك على مستوي المحافظة.

استمرار المراجعات النهائية في مجموعات الدعم المدرسي لطلاب الشهادتين الإعدادية

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