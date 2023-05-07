محمود متولي يغيب عن الأهلي أمام الترجي بدوري أبطال أفريقيا

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، غياب محمود متولي مدافع الفريق عن مواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي أن محمود متولي سيحصل على راحة خلال الفترة المقبلة بسبب إصابته بارتجاج في المخ في السوبر المصري أمام بيراميدز.

وأضاف طبيب الأهلي أن اللاعب لن يشارك في التدريبات قبل 5 ايام وفقا لبروتوكول العلاج الخاص بمثل هذه الاصابات.

وكان "متولي" سقط في أرض الملعب عقب نهاية مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز وسط حالة من الرعب قبل أن يتم إسعافه سريعا.

وتوج الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله علي ‏معلول من ضربة جزاء، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات، ‏ليضيف الفريق اللقب الـ13 في تاريخ النادي

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في تونس يوم 12 مايو الحالي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة يوم 19 مايو الجاري أيضًا في القاهرة.

