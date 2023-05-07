ads
الأحد 07 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان يتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة مع طقس متقلب حتى بعد غد

لبنان
لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان تأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا متمركز فوق قبرص بشكل يؤدي إلى انخفاض بدرجات الحرارة وطقس متقلّب وماطر أحيانًا حتى مساء غدِِ /الإثنين/ حيث يستقر تدريجيًا وتعود درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد اللبنانية -في بيان أمس السبت- أن يسود اليوم الأحد طقس غائم جزئيًا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية وتشكل الضباب على المرتفعات، إلى جانب تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية فترة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج المتفرقة أحيانا على ارتفاع ألفين و200 متر وما فوق، كما تخف حدة الأمطار ويتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتبارًا من بعد الظهر.

لبنان الارصاد الجوية طقس متقلب