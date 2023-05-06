انطلاق البرنامج الصيفي للطفل بمساجد شمال سيناء

أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق البرنامج الصيفي للطفل بمساجد مديرية أوقاف شمال سيناء لهذا العام بداية من 14 مايو الجارى ولمدة ثلاثة أشهر أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع عقب صلاة الظهر بعد النجاح الذي حققه البرنامج العام الماضي خلال إجازة الفترة الصيفية.

كما قررت الوزارة توسيع دائرة المساجد بشمال سيناء التي يقام بها النشاط هذا العام إلى ١٩٣ مسجدا بمشاركة نخبة متميزة من الأئمة وخطباء المكافأة ومحفظي القرآن الكريم.

يأتي البرنامج إسهامًا من وزارة الأوقاف في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وفي إطار حرصها الشديد على حق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، وسيتم عمل مسابقات قرآنية وتثقيفية مختلفة ورحلات مختلفة للأماكن الأثرية والترفيهية للملتحقين بالبرنامج.

تضمنت آليات التسجيل لتشمل التسجيل المباشر بأقرب مسجد تم الإعلان عنه على موقع وزارة الأوقاف

مرفق بيان بالمساجد المشاركة بالبرنامج الصيفى للاطفال أو التسجيل إلكترونيًّا من خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfzsaZZ.../viewform...