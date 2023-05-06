حادث نادر في الجو.. تصويت لطرد راكبة من الطائرة بعد إقلاعها

في واقعة غريبه من نوعها شهدت طائرة أمريكية حالة من الفوضي ، حيث صوت الركاب على طرد امرأة أثارت حالة من القلق ، خلال تحليق الطائرة على ارتفاع 30 ألف قدم.

وتم توثيق الواقعة من قبل مسافرة لأكثر من مقطع فيديو التي تمت مشاهدتها بشكل جماعي لأكثر من 10 ملايين مرة.

ووفقا للتيك توكر Lanais Li، كانت المرأة التي ترتدي ملابس سوداء وشريكها وطفلها يحاولون تغيير المقاعد ليكونوا أقرب إلى مقدمة الطائرة، بينما كانت في الهواء بالفعل. ولكن عندما طلبت منهم مضيفة طيران عدم فعل ذلك ، الا أن أصر شريك المرأة على فعله ، واضطر الطيار إلى إعادة رحلة الخطوط الجوية الأمريكية فرونتير إيرلاينز، بحيث يمكن إبعاده عن الطائرة، ما أحبط الركاب بطبيعة الحال.

ثم بدأت المرأة ذات الرداء الأسود بالصراخ على راكبة بالزي الرمادي ، وعند هذه النقطة بدأت السيدة لي في التسجيل في محاولة للدفاع عن شريكها، الذي قالت إنه "لم يرتكب أي خطأ".

وتسببت الأزمة التي تصاعدت وتيرتها إلى قيام راكب بطرح فكرة غريبة، تتعلق بإجراء تصويت بين ركاب الطائرة حول طرد تلك الراكبة من الرحلة بسبب ما سببته من أزمات.

والمثير للجدل أن طاقم الرحلة أخذ هذا العمل الديمقراطي على محمل الجد، وقرر طرد المرأة ذات الرداء الرمادي مع الزوجين والطفل من الطائرة، بحسب موقع ياهو.