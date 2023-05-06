اليابان: محافظة إيشيكاوا في حالة تأهب لمزيد من الهزات الارتدادية والأمطار الغزيرة

السبت 06/مايو/2023 - 02:04 م

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم السبت، أن محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان في حالة تأهب قصوى خوفا من توابع الهزات الأرضية والأمطار الغزيرة بعد زلزال بلغت قوته الأولية 6.5 درجة ضرب المنطقة أمس، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 27 آخرين.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن الزلزال تسبب في انهيار عدة مباني وانهيارات أرضية ومنخفضات طرق في مدينة سوزو على طرف شبه جزيرة نوتو، لافتة إلى أنه حدثت أكثر من 50 هزة ارتدادية في المنطقة بعد الزلزال الأولى، وهو الأكبر في سلسلة زلازل ضربت منطقة نوتو منذ ديسمبر 2020.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أن توابع الزلزال القوية بنفس الشدة قد تحدث لمدة أسبوع تقريبا.. كما من المتوقع هطول أمطار غزيرة على المحافظة خلال الساعات القادمة، مما قد يزيد من خطر حدوث انهيارات أرضية في المناطق التي خففت فيها الأرض بسبب الزلازل.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية أن المحافظة قد تشهد هطول أمطار تصل إلى 30 ملم في الساعة من مساء اليوم إلى صباح غد الأحد، مع توقعات تصل إلى 120 ملم في منطقة نوتو خلال 24 ساعة حتى السادسة من صباح الغد.

وأقامت حكومة سوزو مراكز إجلاء في المدينة، بينما قال حاكم إيشيكاوا هيروشي هاسي إنه سيطلب من الحكومة المركزية المساعدة في تأمين الإسكان للمتضررين من الزلزال.