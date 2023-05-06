التموين: وصول نسب توريد القمح المحلي إلى 1.2 مليون طن

أعلنت وزارة التموين والتجارة ‏الداخلية ان نسب توريد القمح حتى الان ‏منذ بداية التوريد الفعلي بعد اجازة العيد وصلت الى 1.2 مليون طن.

واضافت الوزارة ان نقاط الاستلام التي يصل عددها الى 420 نقطة ‏متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون ‏المطورة وصوامع المطاحن تفتح ابوابها من الساعة الثامنة صباحاً وينتهي ‏عملها يومياً مع اخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة السابعة مساء.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم علي ارتفاع جودة القمح المورد وزيادة ‏معدلات نسب التوريد هذا العام عن العام الماضي في نفس التوقيت، لافته إلي ان دفع المستحقات يتم بعد 48 ساعة من التوريد.

و وجه الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ‏مديري المديريات بتسهيل عمليات توريد القمح، وتذليل جميع العقبات امام ‏المزارعين والموردين لتوريد القمح المحلي، وارسال بيانات بكل الكميات ‏الموردة الى غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

و قال المتحدث الرسمي ‏معاون الوزير احمد كمال ان هناك ‏حملات يومية على مصانع الاعلاف والمزارع السمكية للتأكد من عدم وجود ‏قمح محلي بها يستخدم في صناعة الاعلاف، واشار الى انه يتم التنسيق مع ‏مباحث التموين بهذا الصدد يتابع يومياً مع مديري المديريات نسب التوريد ‏والمحاضر التي تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام ‏القمح المحلي في اي اغراض اخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشان.‏