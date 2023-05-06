التموين: وصول نسب توريد القمح المحلي إلى 1.2 مليون طن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ان نسب توريد القمح حتى الان منذ بداية التوريد الفعلي بعد اجازة العيد وصلت الى 1.2 مليون طن.
واضافت الوزارة ان نقاط الاستلام التي يصل عددها الى 420 نقطة متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون المطورة وصوامع المطاحن تفتح ابوابها من الساعة الثامنة صباحاً وينتهي عملها يومياً مع اخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة السابعة مساء.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم علي ارتفاع جودة القمح المورد وزيادة معدلات نسب التوريد هذا العام عن العام الماضي في نفس التوقيت، لافته إلي ان دفع المستحقات يتم بعد 48 ساعة من التوريد.
و وجه الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات بتسهيل عمليات توريد القمح، وتذليل جميع العقبات امام المزارعين والموردين لتوريد القمح المحلي، وارسال بيانات بكل الكميات الموردة الى غرفة العمليات المركزية بالوزارة.
و قال المتحدث الرسمي معاون الوزير احمد كمال ان هناك حملات يومية على مصانع الاعلاف والمزارع السمكية للتأكد من عدم وجود قمح محلي بها يستخدم في صناعة الاعلاف، واشار الى انه يتم التنسيق مع مباحث التموين بهذا الصدد يتابع يومياً مع مديري المديريات نسب التوريد والمحاضر التي تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام القمح المحلي في اي اغراض اخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشان.