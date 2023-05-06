حفل تتويج تشارلز.. 8 بروتوكولات ملكية لا تتغير على مر الزمان

عادات وطقوس اعتادت عليها الملكية البريطانية منها بعض البروتوكولات الملكية لم يحدث لها تغيير حتى الآن، وبالرغم من مرور 70 عاما منذ تتويج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، حيث يأتي التتويج الأخير للملك تشارلز الثالث ببروتوكولات وقواعد هامة كملك لبريطانيا.

ومن المقرر أن يتم تتويج الملك تشارلز في وستمنستر آبي وبجواره زوجته الملكة كاميلا ، وسيحضر الحفل حوالي ألفي ضيف في خروج صارخ عن حفل تتويج والدته، الملكة إليزابيث الثانية، الذي حضره 8 آلاف ضيف.

وفيما يلي أهم القواعد والبرتوكولات التي يجب على الملك تشارلز الالتزام بها، بحسب صحيفة هيندوستان تايمز:

أولا يتم تتويج الملك الجديد بعد مرور الوقت المناسب من وفاة الملك السابق. واعتلت الملكة إليزابيث الثانية العرش في فبراير 1952 بعد وفاة والدها لكنها لم تتوج حتى يونيو 1953.

ثانيا: يظل الملك تشارلز محايدا سياسيا ، ولكن يسمح له برفع مستوى الوعي تجاه القضايا المختلفة.

ثالثا: الملك تشارلز يمنع من التوقيع للمعجبين لتجنب تزوير توقيعه. وهو ليس من المخالف للبروتوكول الملكي التقاط صور مع المعجبين الملكيين، ولكن ورد أن الملكة الراحلة غضبت من ذلك.

رابعا: يقبل الملك تشارلز جميع الهدايا التي تمنح له أثناء الظهور العام أو في الجولات الرسمية. وينص المبدأ الأساسي الذي يحكم قبول الهدايا من قبل أفراد العائلة المالكة هو عدم قبول أي هدايا، بما في ذلك الضيافة أو الخدمات، والتي من شأنها، أو قد تبدو، أنها تضع عضو العائلة المالكة تحت أي التزام من ناحية المتبرع.

خامسا: لا يسمح للملك تشارلز بقبول أي ماكولات أو مشروبات من الغرباء تجنبا الإصابة بالمرض أو التسمم.

سادسا: وفقا للبروتوكول الملكي، يجب أن يقوم اثنان من الورثة المباشرين للعرش برحلات منفصلة أثناء السفر.

سابعا: ومن ضمن المراسم أيضا يجب على الملك تشارلز حمل زي أسود أثناء السفر، للتأكد من أن لديه شيئا مناسبا لارتدائه في حالة حضور جنازة.

ثامنا: الملك تشارلز هو الشخص الوحيد في المملكة المتحدة الذي يمكنه القيادة بدون رخصة.