كشف غموض واقعة استيلاء شاب على ظرف بداخله عملات أجنبية من داخل مول بالتجمع الخامس

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من كشف غموض واقعة استيلاء شاب على ظرف بداخله عملات أجنبية من داخل مول شهير بمنطقة التجمع الخامس.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (أستاذ بإحدى الجامعات) بأنه حال تواجده بأحد المولات ترك سهوًا ظرف بداخله مبلغ مالى "عملات أجنبية" (خاصين بعمله) داخل دورة المياه وبالعودة للبحث عن الظرف تبين عدم تواجده.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالى (متحصلات واقعة السرقة)، وبمواجهته أقر بأنه أثناء تواجده بدورة المياه عثر على الظرف وبداخله المبلغ المالى فقام بالاستيلاء عليه ووضعه داخل حقيبته والاستعانة بزميله لمساعدته فى تحويل العملة الأجنبية إلى العملة المحلية.

وأمكن ضبط الأخير وبمواجهته أقر بقيامه باستبدال العملة من (2 من عملائه) وأمكن ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية"، وبمواجهتهما نفيا علمهما بأن المبالغ من متحصلات واقعة سرقة.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.