محافظ أسوان يوجه بتكثيف الجهود ورفع نسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقرى

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود ورفع نسب التنفيذ الجارية بكافة المشروعات داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة، مشددًا بضرورة رفع تراكمات ونواتج الحفر والإنشاءات أولًا بأول مع وضع العلامات التعريفية والتحذيرية بمختلف مواقع العمل، وإعادة الشئ لأصله وذلك لتسهيل حركة السير والمرور وللحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، ووضع البانرات مبينًا بها بيانات كل مشروع ، مع تنسيق المواقع والإهتمام بأعمال الإنارة والتشجير والهوية البصرية للمحافظة.

جاء ذلك فى إطار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة".

ومن جانبه أوضح المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة، بأنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان تم القيام بجولة ميدانية لتفقد المشروعات الجارية بقرى القنان والبصيلية قبلى وتوابعهما بمركز إدفو، والتى ستخدم 46 ألف نسمة بواقع 59 مشروع، مع رصد وتذليل العقبات والمشكلات لتلبية إحتياجات ومطالب الأهالى وذلك بمرافقة مسئولى الجهات المختصة المعنية، والعديد من القيادات الطبيعية بالقريين.

وأكد، بأن مواطنى هذه القرى وجهوا شكرهم الجزيل للرئيس السيسى، وكذا لكافة الجهود المبذولة، ولمحافظ أسوان لما يلمسوه من سرعة الإستجابة لمطالبهم.

وأشار ناجح مصطفى إلى أن من أبرز مطالب الأهالى سرعة الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحى، وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالبصيلية قبلى، مع الإسراع بوتيرة العمل فى المجمع الزراعى ومركزى الشباب بالقنان وحاجر البصيلية، مع أهمية الإنتهاء من خزان تجميع الصرف الصحى بالمجمع الخدمة بالقنان، لافتًا بأنه تم التواصل مع منسق الوحدة المحلية، ومسئولى الهيئة القومية وجهاز التعمير، وتم إبلاغهم بمطالب أهالى قرى القنان والبصيلية قبلى حيث تراوحت نسب تنفيذ المشروعات بالقريتين ما بين 55 %، و100 %.

وأضاف مدير وحدة حياة كريمة، بأنه تم تطوير ورفع كفاءة 4 مكاتب بريد بالقنان والبصيلية بنسبة تنفيذ 100 %، كما تم إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بطول 18 كم بنسبة تنفيذ 96 %، وهو الذى توازى مع مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بطول 26 كم بقرية القنان بنسبة تنفيذ 95 %.

وأوضح، بأن نسب التنفيذ لمشروعات الإحلال والتجديد والمد والتدعيم لخطوط مياه الشرب بقرية البصيلية قبلى وتوابعها ما بين 85 %، و90 %.

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