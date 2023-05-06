ترحيب سعودي أمريكي ببدء المحادثات السودانية في جدة

السبت 06/مايو/2023 - 10:22 ص

رحبت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، اليوم السبت، ببدء المحادثات الآولية في جدة بين القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع بعد أسابيع من القتال.

وحثت الرياض وواشنطن، في بيان مشترك أوردته قناة السعودية الإخبارية، كلا الطرفين على استشعار مسئولياتهما تجاه الشعب السوداني ورسم خارطة الطريق للمباحثات والانخراط الجاد في هذه المحادثات لوقف العمليات العسكرية.

وأكدت الرياض وواشنطن، في بيانهما على ضرورة إنهاء الصراع وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.

وأشادت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بجهود كافة الدول والمنظمات التي أبدت تأييدها لعقد هذه المباحثات، بما في ذلك مجموعة دول الرباعية وجامعة الدول العربية والآلية الثلاثية، كما حثت السعودية والولايات المتحدة على استمرار بذل الجهود الدولية المنسقة لمفاوضات واسعة تشارك فيها كل الأحزاب السودانية.

ومن جهته رحب وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن ببدء المحادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع في جدة بالسعودية.

وشكر بلينكن، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وفق لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، المملكة العربية السعودية على استضافة المحادثات وحث الأطراف على الانخراط في هذه المحادثات بجدية كطريق نحو إنهاء الصراع.