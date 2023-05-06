وصول بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة بعد التتويج بالسوبر المحلي.. صور

وصلت بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى، منذ قليل، إلى مطار القاهرة قادمة من الإمارات بعد التتويج ببطولة كأس السوبر المحلي مساء أمس، الجمعة، باستاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبى أمام بيراميدز.

ووجه محمود الخطيب، رئيس النادي، التهنئة للاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز بكأس السوبر للمرة الثالثة عشرة.

وأشاد بالأداء المتميز للاعبين وروحهم العالية وإصرارهم على إحراز الفوز وإسعاد جماهيرهم التي تستحق التهنئة والتحية، خاصة التي تواجدت في ملعب محمد بن زايد، وحرصت على مؤازرة الفريق طوال الوقت، وكان لها دور كبير في الحصول على البطولة.

توج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الثالة عشر في تاريخه بعد تغلبه على بيراميدز بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في النسخة رقم 20 من البطولة.

وأكد رئيس الأهلي، تقديره لما يبذله اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي من جهد وتركيز لتحقيق الانتصارات والحفاظ على مكانة الأهلي في كل المحافل.

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