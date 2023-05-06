الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى وفاة بالطوباوية آنا روزا جاتورنو الأرملة

تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم السبت، ذكرى وفاة بالطوباوية آنا روزا جاتورنو الأرملة.

ولدت آنا روزا جاتورنو في جنوة في 14 أكتوبر 1831 لعائلة مرموقة من ملاك السفن الأثرياء، وتنشئة مسيحية عميقة. تم تعميدها في نفس اليوم ، في إيبارشية س. دوناتو ، بأسماء روزا ماريا بينيديتا.والديهما هم فرانشيسكو و أديلايد كامبانيلا علمها الأخلاق والتربية المسيحية ، كان الأخ فيديريكو جاتورنو ، رئيس أركان فيلق غاريبالدي ونائب مملكة إيطاليا.

نالت سر التثبت في سن الثانية عشرة من عمرها يدرسان ابنتهما في المنزل ، كما كانت العادة بين أغنى المجموعات الاجتماعية في ذلك الوقت.فكانت لطيفة ومحبوبة ، فكانت تعزف على البيانو وتهوي الغناء في 5 نوفمبر 1852 تزوجت من ابن عمها جيرولامو كوستو وانتقلت إلى مرسيليا.وأنجبت ثلاثة أطفال وبعد ذلك ، تأتي الأوقات الصعبة للأم الشابة. كارثة اقتصادية تجعلها فقيرة وتجبرها على العودة إلى جنوة مع زوجها وأطفالها.علامة الفقر. تلوح في الأفق مصائب أكثر خطورة: الابنة الكبرى كارلوتا ، التي أصيبت بمرض مفاجئ ، ظلت صماء وبكم إلى الأبد ؛

كما توفى زوجها لفقدنه كل ثروته المالية . فتركها أرملة بعد أقل من ست سنوات من الزفاف (9 مارس 1858) وبعد بضعة أشهر فقدت طفلها الأخير. كل هذه الأحداث المؤسفة أحدثت تغييراً جذرياً في حياتها ، ساعدت في تقدمة نفسها للرب وخدمة القريب .

وبتوجه من مرشدها الروحي دون جوزيبي فيربو ، وفى عيد الحبل بلا دنس 8 ديسمبر 1858م أنضمت للرهبنة الفرنسيسكانية الثالثة ونذرت نذور العفة والفقر والطاعة بحسب ، وعاشت بحسب روحانية القديس فرنسيس فقير اسيزي . ووضعت الابنة الكبرى في معهد للصم والبكم في ميلانو. في عام 1862

تلقت هدية من الرب سمات جراحاته الخمس المقدسة، فكانت تظهر عليها في يوم الجمعة. لقد كرست نفسها بمزيد من الحماسة للأعمال الخيرية والتواجد في المستشفيات وإسعاف المصابين وعلاج ومساعدة المرضى الفقراء في المنزل ، وإنقاذهم بالمساعدة قدر المستطاع وخدمتهم في كل شيء. خوفًا من إجبارها على التخلي عن أطفالها

كانت تصلي وتطلب نصيحة الكاهن الفرنسيسكاني الكبوشي كامبوروسو الذي كان يشجعها ويدعمها في الظروف الصعبة ، وكذلك بتشجيع من رئيس أساقفة جنوة . ومع ذلك ، شعرت بواجباتها كأم أكثر فأكثر ، وأرادت تأكيدًا موثوقًا من البابا بيوس التاسع ذاته، على أمل أن تشعر بالارتياح. فطلب منها الحبر الأعظم ، في 3 يناير 1866 ، ببدء التأسيس على الفور. فوافقت على عمل مشيئة الرب.

أُسست رهبانية “بنات القديسة حنة” في 8 ديسمبر 1866 في مدينة بياتشنسا (بإيطاليا) التي قبلت دعوة الرب اليها بتاسيس جمعية رهبانية جديدة باسم بنات القديسة حنة ، وارتدت الزي الرهباني في 26 يوليو 1867م وفى 8 ابريل 1870م أبرزت النذور الرهبانية مع 12 أخت جديدة . وكانت رسالتها في الكنيسة هي المساهمة في نشر الملكوت، إما بشهادة التكريس أو بالخدمة البسيطة المتواضعة والخفية، لنمو الإيمان المقدس والحرية الكاملة للإنسان، وذلك في العمل على ترقية الإنسانية، مع الفقراء، المرضى، المسنين، وفي التدريس والتربية، ومع الشباب، وفي الخدمة الرعوية، بقلب فقير وعطاء أمومي على مثال القديسة حنة. بعد تأسيس بنات القديسة حنة، غيرت اسمها إلى آنا روزا جاتورنو. تعاونت في بياتشينزا مع الأسقف ج. باتيستا سكالابريني ، ، في مساعدة الصم والبكم وتعليمهم. هي نفسها أعدت ودربت الراهبات الأوائل المتخصصات في تعليم الصم. بنات القديسة حنة ذهبن على الفور في رسالتهم الخلاصية في جميع أنحاء إيطاليا ثم إلى بوليفيا والبرازيل وتشيلي وبيرو وإريتريا وفرنسا وإسبانيا. عند وفاتها كان هناك بالفعل 368 منزلاً بها 3500 راهبة ، تسميهم "خدام الفقراء ووزراء الرحمة"

تميزت آنا روزا بعبقرية المرأة" في رسالتها في خدمة الإنسانية ونشر الملكوت. وظلت دائمًا وفية لدعوة الله ، ومعلمة حقيقية للحياة المسيحية والكنسية ، فقد بقيت قبل كل شيء في الأساس أماً: لأطفالها ، الذين كانت تتبعهم باستمرار ؛ من الأخوات اللواتي أحبهن بشدة ؛ والمحتاجين والمتألمين والمهمشين والتعساءالتى كانت تري وفى وجههم وجه المسيح المعذب. بعد أن رأت عملها ينتشر ويتقدم وينتصر بشكل مجيد في كل جزء من الأرض ، الي ان توفت في 6 مايو 1900. في روما. وأعلنها طوباوية البابا القديس يوحنا بولس الثاني في 9 أبريل 2000م .