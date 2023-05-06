استمرار فعاليات المسح الميداني لبحث معدلات انتشار البلهارسيا والفاشيولا في 3 قرى بـ«أجا».. صور

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار أعمال الدراسة البحثية وفعاليات المسح الميداني لفحص نسبة 10 ٪ من سكان قرى منية سمنود، سنجيد، ميت مسعود التابعين للإدارة الصحية بمدينة أجا .

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات وفي إطار تنفيذ خطة الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بوزارة الصحة للقضاء على البلهارسيا والفاشيولا بحلول 2024 وتحت إشراف وتوجيهات الدكتورة أماني الحبشي مدير الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة وتعليمات الدكتورة عفاف محمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لمكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية بالوزارة.

وأضاف وكيل الوزارة أن الدراسة تهدف إلى كشف ومعرفة معدلات الإصابة بالبلهارسيا والفاشيولا وعلاج الحالات المصابة منها علاوة على فحص المجاري المائية وعلاج المصاب منها في تلك القرى بإشراف مباشر من الوزارة وفرق المديرية.

فيما كشفت الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي أن فعاليات المسح الميداني بدأت أول مايو الجاري وتستمر حتى يوم 20 مايو حيث يستهدف المسح حوالي 5300 مواطن من سكان القرى المذكورة.

وأشارت "عبد الغنى" إلى أنه يتم فحص عينات البراز للمواطنين وعلاج الحالات المصابة بالمجان فضلاً عن متابعة الحالات المصابة بعد العلاج للتأكد من تمام الشفاء.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة سحر على مدير الادارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة أن المسح والفحص يتم من خلال فرق طبية مدربة

ولفتت أن إدارة مكافحة القواقع تقوم بعمل فحص للمجارى المائية بتلك القرى للبحث عن القواقع الناقلة البلهارسيا والفاشيولا وعلاج المصاب منها بالسركاريا مما يساهم في تحقيق أهداف الدراسة ووصول الخدمة لجميع المستهدفين.

جدير بالذكر أن الإدارة قامت بتنظيم حملات دعائية وندوات توعوية للإعلان عن مبادرة المسح الميداني في جميع أنحاء القرى المذكورة.

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