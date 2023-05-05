تعليم العاصمة تشارك في اجتماع للمدارس المتقدمة للانتساب باليونسكو

شاركت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في الإجتماع التحضيرى للمدارس المتقدمة للإنتساب بتعليم القاهرة.



وجاء ذلك برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، وإشراف وتنفيذ هالة البهيدي مدير نادي يونسكو القاهرة منسق المدارس المنتسبة لليونسكو بالقاهرة ، وفريق العمل.

حضر الاجتماع، الدكتور سيد العبسي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة لليونسكو والإلكسو والإيسسكو، والدكتور اسلام الطحاوي المسؤول الإعلامي للجنة الوطنية و للمدارس المصرية المنتسبة لليونسكوb منسقي مدارس القاهرة المتقدمة للإنتساب لليونسكو والمرشحين للحصول على توصية بالانتساب لليونسكو وعددهم (٤٠) مدرسة .

تناول سيد العبسي مع الحضور الشرح التفصيلي لكيفية كتابه وإرسال التقارير المطلوبه والتي يتم على أساسها إرسال التوصيات إلى شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو تمهيداً للإنضمام الرسمي لشبكة المدارس المنتسبة لليونسكو عبر العالم .

وأجاب العبسي على تساؤلات المنسقين وإستمع الي تجارب ونماذج حيه من المدارس والإدارات التعليمية عن طريق مداخلات من منسقي الإدارات ومنسقي المدارس المتقدمة للإنتساب .

وقد أعرب عن خالص شكره وتقديره لمجهودات تعليم القاهرة والمدارس المنتسبة لليونسكو بالقاهرة وأنها تجربة رائدة ينبغي أن تحذو حذوها كافة المحافظات وأنه قريبا سيتم تنفيذ لقاء مع منسقي المحافظات لتبادل الخبرات ولتعميم تجربة القاهرة .