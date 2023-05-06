تشييع جثمان شاب غرق بترعة في كفر الشيخ

شيع المئات من أهالي قرية أبوطبل مركز كفر الشيخ، جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا، في ترعة مارة بقرية مجاورة لمسقط رأسه، أثناء قيامه بمحاولة التقاط بعض ثمار الجوافة من شجرة مزروعة على حافة ترعة القاصد.

وصرحت النيابة بدفن الجثة، بعد ورود تقرير مفتش الصحة، بأن سبب وفاة الشاب محمود قطب فتيان، 16 سنة، اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة .

وانتشلت الضفادع البشرية التابعة للحماية المدنية بكفر الشيخ جثة صبي في السادسة عشر من عمره، من مياه ترعة القاصد المارة أمام قرية دفريه مركز كفر الشيخ، بعد غرقه، حيث انزلقت قدماه، أثناء وقوفه بجوار شاطئ الترعة، ونظرًا لارتفاع المياه وعدم إجادته السباحة تعرض للغرق وجرفه التيار قليلاً، ليتم العثور عليه بعد عدة أمتار وقرابة الساعة من غرقه.

وكان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالشيخ، بوجود غريق في ترعة القاصد المارة أمام قرية دفريه مركز كفر الشيخ، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمود الكموني مساعد مدير أمن كفر الشيخ، وقوة من مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، بقيادة المقدم محمد عبدالعزيز رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، وقوة من الحماية المدنية بقيادة مدير إدارة الحماية المدنية، والإسعاف والمرور .

وتمكنت الحماية المدنية بكفر الشيخ، بعد وصولها بربع ساعة وعدة دقائق، من انتشال الجثة الغارقة قبالة الشاطئ لشاب صغير يدعى محمود قطب فتيان 16 سنة، وتم نقله لمستشفى كفرالشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة.، والتي أمرت بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي على جثة الشاب، ومعرفة سبب الوفاة ومعرفة كيفية حدوثها.

وكان عدد من شباب المنطقة حاولوا، البحث عن جثة الشاب الغارق، قبل وصول الحماية المدنية، ولكن لم تفلح الجهود.