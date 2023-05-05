"لم الشمل" مبادرة لوعظ بورسعيد للصلح بين الأزواج

أطلقت منطقة وعظ بورسعيد الازهرية برئاسة الشيخ محمد عفيفي، اليوم الجمعة، مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية تحت عنوان "لم الشمل"، لمحاولة الصلح والوفاق بين الأزواج المنفصلين وبينهما أبناء، خلال جلسات الرؤية التي حددتها محكمة الأسرة لرؤية الأبناء، في مركز شباب أكتوبر بمشاركة 6 من وعاظ وواعظات المنطقة.

"لم الشمل" مبادرة لوعظ بورسعيد توفق بين المطلقين في جلسات رؤية أبنائهم

انتشر الوعاظ بالمنطقة المشاركين في المبادرة، الشيخ أحمد عبد الله، والشيخ محمد لطفى، الشيخ عبد الرحمن الصياد المنسق الإعلامي للمنطقة، يترأسهم الشيخ محمد عفيفي، والواعظتان ضحي النجار وأفنان عبد الحليم، بين أسر المنفصلين، وقاموا بالتحدث إليهم رجالاً ونساءً لمعرفة أسباب الطلاق وهل هناك فرصة للصلح بينهم أم لا؟ ووعظهم بأهمية حسن التعامل بينهما خاصة أمام الأبناء ضحية هذا الطلاق وتذكيرهم بما ذكر في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

وقال الشيخ محمد عفيفى، مدير عام منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية، إنه تم تنظيم المبادرة والتى تعتبر الأولى من نوعها بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، والتى تستهدف محاولة الصلح بين المتخاصمين من الأزواج المنفصلين وبينهما أبناء للم شمل الأسرة التي هي عماد المجتمع ولبنته الأولى، والحد من ضياع الأطفال وتعرضهم لأزمات نفسية بسبب المشاكل والخلافات بين الوالدين، وذلك خلال جلسة رؤية الأبناء التي حددتها محكمة الأسرة بمركز شباب أكتوبر الكائن في حي الزهور احد اكبر الأحياء الشعبية بالمحافظة.

وأضاف أنه سيتم الاستمرار في تنظيم المبادرة والمثابرة على محاولات الصلح بين المطلقين، مشيراً إلى أنه تم التحاور مع الطرفين من كل أسرة وهناك محاولات بها بادرة أمل للتخلي عن القضايا المطروحة بينهم، وحسن التعاون لصالح الأبناء.

ووجه الشيخ محمد عفيفي، الشكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على منحه منطقة الوعظ بدخول كافة المصالح والمؤسسات الحكومية وممارسة مهام عملنا فيها دون أي قيود، ولوكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، عبد الفتاح حافظ على تعاونه معنا، ورئيس مجلس إدارة مركز شباب أكتوبر حسني أبو المعاطي.