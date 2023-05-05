السوبر المصري.. الأهلي وبيراميدز يلجآن لأشواط إضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل

حسم التعادل السلبي نتيجة الوقت الأصلي من مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري الذي يجمع الفريقين على ملعب “محمد بن زايد” بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ليلجأ الفريقين الى الوقت الإضافي نصف ساعة على شوطين.

جاءت أحداث الشوط الأول مثيرة من البداية لرغبة كل فريق في تسجيل هدف مبكر، وفي الدقيقة الأولى جاءت هجمة منظمة للأهلي يضطر علي جبر مدافع بيراميدز لعرقلة أحمد القندوسي ليحصل على بطاقة صفراء مبكرا.

استعاد بيراميدز التوازن سريعا وهاجم بكل قوة ولكن حمدي فتحي انقذ الفريق من كرة خطيرة من امام رمضان صبحي.

ومن هجمة منظمة سدد فخري لاكاي كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي وتابعها مصطفى فتحي ولكن دفاع الأهلي شتتها.

ومن تسديدة قوية للتونسي علي معلول أنقذها أحمد الشناوي حارس بيراميدز ببراعة إلى ضربة ركنية.

ودفع جايمي باتشيكو باللاعب البوركيني بلاتي توريه بدلا من إبراهيم عادل في الدقيقة 66، لتنشيط الهجوم السماوي.

وفي الشوط الثاني دفع مارسيل كولر بالثنائي خالد عبدالفتاح وحسين الشحات بدلا من محمد هاني وأحمد عبدالقادر في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 71 أنقذ محمد الشناوي مرمى الأهلي من هدف محقق برأسية من وليد الكارتي ابعدها الشناوي من على خط المرمى ببراعة.

وأجرى “كولر" التغييرين الثالث والرابع في الدقيقة 76 بنزول محمد مجدي افشة ومحمود كهربا بدلا من أحمد القندوسي ومحمد شريف.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى التشكيل الذي يخوض به مواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة باستاد "محمد بن زايد" في العاصمة أبوظبي على لقب كأس السوبر المحلي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: أحمد القندوسي، مروان عطية، حمدي فتحي.

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر وبيرسي تاو ومحمد شريف

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الأهلي في السوبر المصري بالإمارات.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: وليد الكرتي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي - رمضان صبحي - مصطفى فتحي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - إسلام عيسى - محمود صابر - بلاتي توريه - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس