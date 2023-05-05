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الجمعة 05 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أنغام: سعدت بمشاركتى فى إحياء ليلة روائع محمد الموجى

أنغام
أنغام
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نشرت المطربة أنغام على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صورة لها بعد حفلها الأخير بالمملكة العربية السعودية.

وعلقت على الصورة " سعدت بمشاركتى فى إحياء ليلة روائع محمد الموجى" .

كانت قد نظمت هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية حفلاً غنائياً كبيراً لإحياء روائع الموسيقار محمد الموجى .

وتألقت أنغام فى غناء "صافينى مرة" من ألحان الموسيقار محمد الموجى والتى غناها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

يذكر أن الحفل أقيم بمسرح أبو بكر سالم فى منطقة البوليفارد بالرياض سيتى، بحضور كوكبة من نجوم الغناء بالوطن العربى منهم أنغام، شيرين عبدالوهاب، ماجد المهندس، عاص الحلانى، صابر الرباعى .

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IMG_20230505_193246
انغام محمد الموجي الموجي شيرين عبدالوهاب الرباعي