سعر الذهب يرتفع 185 جنيها في نهاية تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا غير مسبوق مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة لتسجل زيادة بقيمة بلغت 185 جنيها علي الأقل في الجرام الواحد علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وبلغ سعر عيار 21 نحو 2575 جنيه للبيع و 2729 جنيه للشراء، بينما وصل سعر عيار 24 نحو 2943 جنيه للبيع و 2977 جنيه للشراء.



ووصل سعر عيار 18 نحو 2207 جنيه للبيع و 2233 جنيه للشراء.



بلغ سعر عيار 14 حوالي 1717 جنيه للبيع و 1737 جنيه للشراء.

وصل سعر أوقية الذهب نحو 91.523 ألف جنيه للبيع و 92.6 ألف جنيه للشراء و الجنيه الذهب نحو 20.6 ألف جنيه للبيع و 20.84 ألف جنيه للشراء .

بلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.942 مليون جنيه للبيع و 2.98 مليون جنيه للشراء.

