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الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الأوكراني يلتقي وزير الخارجية البحريني

وزير الخارجية البحريني
وزير الخارجية البحريني
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استقبل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني الذي يجري زيارة رسمية إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

ونشر الرئيس الأوكراني عبر حسابه علي "تلجرام" مقطع فيديو للقائه مع وزير الخارجية البحريني، أرفقه بتعليق قال فيه: "زيارة وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني لأوكرانيا إشارة مهمة للتعاون والدعم بين دولتينا".

وقال زيلينسكي أنه دعا البحرين "للمشاركة في تنفيذ بعض نقاط صيغة السلام الأوكرانية"، في إشارة إلى "خطته للسلام" المكونة من 10 نقاط، وكذلك للمشاركة في "قمة السلام" القادمة.

وأوضح مكتب الرئيس الأوكراني أن هذه هي الزيارة الأولى للوزير البحريني إلى البلاد منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في يوليو 1992.

وأضافت الرئاسة الأوكرانية في بيان إنه "تم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول مشاركة البحرين في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، وكذلك مشاركتها في مشاريع تعاون إنساني واقتصادي واعدة".

وتابع البيان أن الرئيس الأوكراني "ركز على مسألة إزالة الألغام من مناطق واسعة من الأراضي الأوكرانية.. والاحتياجات العملية للمعدات اللازمة".

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني كييف