حصاد الأنشطة الثقافية بشمال وجنوب سيناء خلال عامي 2022 و2023

تم تنظيم المؤتمر الادبى لمحافظات سيناء والقناة بالعريش بعد غياب أكثر من 12 عاما وفي أطار تلكالمناسبة القومية صرح بذلك الكاتب محمد نبيل محمد وكيل وزارة الثقافة ورئيس الادارة المركزية لاقليم القناة وسيناء الثقافى أن حصاد وزارة الثقافة في سيناء كبيرخلال الفترة الماضية شمل تنظيم 24 قافلة ثقافية بوديان بسيناء خلال عام 2022.

كما تنظيم 5 قوافل الثقافة للجميع بسيناء منذ بداية عام 2023 و30 قافلة ثقافية لمدارس سيناء خلال 18 شهر بالإضافة إلي 30 معرض للكتاب (مخفض الثمن) بوديان ومدارس سيناء (الكتاب بجنيه واحد من اصدارات النشر الاقليمى) (اقل من ٢٠ لباقى الاصدارات) و30 معرض للفن التشكيلى للأطفال والفتيات بالقرى والوديان وايضا 20 معرض للحرف التراثية لمنتجات المرأة السيناوية.

وأضاف نبيل أنه كان للمؤتمرات الادبية والثقافية لنا لها من اثر قوي في غرس الفكر الصحيح وخلق بيئة فكرية صالحة للبناء والتنمية فكانت كالتالي مؤتمر ذوى الهمم ومؤتمر الادبى لليوم الواحد هذا بالاضافة الي تنفيذ زيارات قوافل ثقافية لدار رعاية الاطفال وتنفيذ قوافل ثقافية بجامعة العريش اخرها المعهد العالى للهندسة بجامعة العريش هذا بالاضافة للقوافل الثقافية منها قوافل الوديان الثقافية تكتشف مواهب ابناء سيناء واقامة مرسم دائم بقصر ثقافة العريش وتنفيذ ورش ادبية لتدريب الاطفال على كتابة الشعر والقصة.

وتابع نبيل أنه كان لتشكيل وتكوين الفرق الفنية إثر كبير في نفوس شباب سيناء الحبيبة فقد تم تكوين ثلاثة فرق (تلقائية العريش والاستعراضية والفنون الشعبية) وجارى اعتماد فرق الموسيقا العربية - كورال الاطفال - ذوى الهمم بالعريش وايضا جارى اعتماد فرق - الانشاد الدينى لشباب بئر العبد التلقائية وفرقة كورال للأطفال بئر العبد) ومنتظر تشكيل فرقتى مواهب زهور الحسنة ومواهب الشيخ زويد.

ومن أهم عوامل التنمية الثقافية في سيناء هي التنمية الادبية و الفنية في كافة مجالات الادب و الفن وكان للأدب نصيب حيث تم عمل 3 نوادى أدب بالشيخ زويد والعريش و بئر العبد وايضا نادى ادب طفل فى مكتبة العبور بالعريش وكان الفن عن طريق عمل 4 شرائح مسرح منها واحدة للطفل بالعريش وافتتاح سينما الشعب بقصر ثقافة العريش وعليه تم تطوير 12 موقع ثقافى منها تم تطوير قصر ثقافة العريش والمكتبة العامة بالعريش ومكتبة ضاحية السلام وجارى تطوير وبيت ثقافة قاطية وبيت ثقافة المساعيد وقصر ثقافة نخل ومنتظر تطوير قصر ثقافة الشيخ زويد قصر ثقافة بئر العبد ومنتظر اعادة انشاء قصر ثقافة رفح وسينما العريش.