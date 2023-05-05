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الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الكنائس الفلسطينية في بيت لحم تبدأ احتفالاتها بــ"عيد الخضر"

كنائس القدس
كنائس القدس
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تبدأ الكنائس الشرقية في بيت لحم احتفالاتها بــ"عيد الخضر"، في مدن بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور، اليوم الجمعة، احتفالاتهم بعيد الخضر "القديس جيورجيوس" شفيع دير الخضر.

ويتخلل العيد الذي يستمر ليومين حسب الذين  التقويم الشرقي، إقامة صلاة الغروب، ثم في اليوم الثاني القداس الإلهي.

وتشمل طقوس العيد، سير المواطنين حفاة من أماكن سكناهم في مدن بيت لحم، وبيت ساحور، وبيت جالا، وصولا إلى دير الخضر في إطار مفهوم "النذر"، بالإضافة لإضاءة الشموع، والقيد الحديدي، والنذور بالأغنام، وتقديم زيت الزيتون، وارتداء الأطفال الزي الأخضر، وقص الشعر.

وافتتح منذ الصباح في بيت لحم بازار تجاري، إضافة إلى فعاليات مختلفة للأطفال

القديس جيورجيوس الكنائس الشرقية زيت الزيتون فلسطين