رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة يزور محافظ سوهاج

أجرى الأسقف عادل هارون رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة، زيارة للواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير امن سوهاج، وكان بصحبته اللجنة التنفيذية لمجمع إقليمي سوهاج القس ميشيل سمير رئيس المجمع الإقليمي بسوهاج والقس جمال عبد المسيح منسق العلاقات العامة بسوهاج ولفيف من قسوس المجمع.

وأعرب الأسقف علي شكره لمجهودات الدولة في حفظ الأمن العام وكذلك ثمن دور القيادة الحكيمة في الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها.. واكد دور الكنيسة في نشر الوعي وحث المواطن علي الوقوف خلف القيادة السياسية.

الجدير بالذكر جاءت الزيارة في إطار دعم العلاقات العامة ومد جسور التواصل مع المجتمع.

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