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الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تركيب أول قسطرة مستديمة لمريض غسيل كلوي بمستشفى السنبلاوين

جانب من العملية
جانب من العملية
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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان له اليوم عن  نجاح فريق طبي من قسم الكلي والأوعية الدموية بمستشفيات السنبلاوين العام فى تركيب اول قسطرة مستديمة لمريض غسيل كلوي مثمناً جهود الطاقم الخاص بالعملية وإدارة المستشفى .

جاء ذلك فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة برفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتخفيف المعاناة عن المرضي.

ومن جانبه كشف الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة الكلى أنه تم توفير كافة المستلزمات الخاصة بالعملية علي نفقة الدولة لافتاً إلى أن العملية ستكون بداية لتوفير خدمة تركيب القساطر المستديمة لمرضي الغسيل الكلوي بمركز السنبلاوين والمراكز المجاورة تخفيفا من معاناة مرضي الغسيل الكلوي.

وأضاف أن قساطر الغسيل الكلوي تعتبر من الوسائل الهامة التي لا غني عنها لاجراء جلسات الغسيل الكلوي. وتتميز القساطر المستديمة عن العادية فى أنها أقل فى نسب ومخاطر انتقال العدوى  ويمكن ان يستخدمها المريض في اجراء الغسيل الكلوي لعامين او ثلاثة تقريبا مقارنة بشهر فى العادية .

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الدقهلية الدكتور شريف مكين السنبلاوين الغسيل الكلوي خالد عبد الغفار وزير الصحة