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الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يتعاقد مع علي زين لتدعيم فريق اليد لبطولتي السوبر وكأس الكؤوس

الأهلي يتعاقد مع
الأهلي يتعاقد مع علي زين لتدعيم فريق اليد
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أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي، عن إتمام التعاقد مع علي زين للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة اليد رجال على سبيل الإعارة، خلال بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس.

وأكد مدير النشاط الرياضي، أن زين وقع على عقود الانضمام للفريق، دون أن يكون له أية شروط، وأنه رحب على الفور بالمشاركة مع «رجال اليد» خلال البطولتين فور أن سمحت ظروف ارتباطاته.

ووصل علي زين إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، وخاض مرانه الأول تحت قيادة الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني، استعدادًا للمشاركة مع الفريق، حيث يستضيف النادي البطولتين على مدى الأيام المقبلة.

فريق يد الأهلي علي زين خالد العوضي كأس السوبر الافريقي