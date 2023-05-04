التعاون الإسلامي تعترف بقرار أذربيجان إنشاء نقاط تفتيش حدودية ضمن الأراضي الواقعة تحت سيادتها

اعترفت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، بقرار أذربيجان إنشاء نقاط تفتيش حدودية ضمن الأراضي الواقعة تحت سيادتها ردًا على التهديدات ووفقًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، ووصفته بأنه "مشروع".

وأشارت المنظمة - في بيان على موقعها الرسمي، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية - إلى البيان الثلاثي الموقع بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا الاتحادية بتاريخ 10 نوفمبر 2020، الذي تم الإعلان فيه عن إنهاء جميع الأنشطة العسكرية، داعية وفق البيان الثلاثي أرمينيا إلى احترام سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها.

وأقرت المنظمة أن ضمان أمن الحدود يعتبر أحد مسؤوليات حكومة أذربيجان وشرطًا ضروريًا لتحقيق الأمن القومي وسيادة الدولة وفرض القوانين، وذلك وفقًا للبيان الثلاثي، الذي يُلِزم أذربيجان بالعمل لضمان الأمن والسماح بحرية الحركة للمواطنين والعربات وحركة الشحن عبر طريق لاتشين- خانكندي.

وأكدت على الدعوة التي أطلقها مجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الـ49 التي عقدت في نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية والدورات السابقة، إلى تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا على أسس الاعتراف المتبادل واحترام الحدود المعترف بها دوليا وعدم المساس بسيادة وسلامة أراضي كل طرف للآخر.