الوفود تتوالى لزيارة الأنبا أبوللو لتهنئته بعد رحلة علاجية ناجحة.. صور

استقبل الأنبا أبوللو، أسقف سيناء الجنوبية، ورئيس دير القديس العظيم موسى النبي العامر ببريه سيناء، اليوم الخميس، بكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ نيافة الأنبا ديسقورس، رئيس دير القديس العظيم يحنس القصير بالعلمين ببريه شيهيت، ونيافة الأنبا نوفير، أسقف شبين القناطر وتوابعها؛ في إطار زيارتهم للاطمئنان على صحة وسلامة الأنبا أبوللو بعد رجوع نيافته من فترة علاجية بأمريكا، مقدمين له التهاني والتبريكات ومتمنين له دوام الصحة والعافية.

كما استقبل الأنبا أبوللو أيضا الآباء الكهنة وأسرهم بمدينه راس سدر ومدينه دهب ومدينه طور سيناء وأيضا شعب مدينه دهب ومدينه راس سدر وشعب مدينه طور سيناء؛ للاطمئنان على صحة نيافته وسط فرحه غامرة وكبيرة لشعب الايبارشيه وكان استقبال حافلا.

كانت كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، قد نظمت مؤخرا حفل استقبال للأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية ورئيس دير القديس العظيم موسي النبي العامر ببرية سيناء، وسط موكب مهيب يصحبه دقات أجراس الكنيسة، وذلك عقب عودته من رحلة علاجية بأمريكا.

وكان فى استقبال الأنبا أبوللو، بمقر كاتدرائية السمائيين جمع غفير من آباء كهنة الكاتدرائية، والشمامسة ولفيف من الأخوة المسيحيين الذين قابلوه بالتصفيق الحاد، كما أطلقت السيدات الزغاريد ونثر الورود ترحيبا به.

كما احتفلت كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، هذا الأسبوع بتطييب رفات الشهيد العظيم مارجرجس الروماني.

وصلى نيافة الحبر الجليل الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية ورئيس دير القديس العظيم موسى النبي العامر ببريه، صلوات العشية، وفي ختام العشية طيّب نيافته رفات الشهيد بمشاركة عدد من الآباء كهنة كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ.

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